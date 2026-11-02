Ahora Nación designa a Ángel Meneses como nuevo vocero tras renuncia de César Holguín

La bancada de Ahora Nación en la Cámara de Diputados designó a Ángel Meneses como nuevo vocero titular, luego de que César Holguín renunciara al cargo. Asimismo, confirmó que Indira Huilca dejará la vocería alterna, por lo que anunciarán su reemplazo en los próximos días.

Mediante un comunicado, el grupo parlamentario señaló que con ambos legisladores se esclarecieron “algunos problemas de comunicación” y se les brindó “las disculpas del caso”. En el caso de Holguin, precisan que el congresista continuará ejerciendo sus funciones como integrante del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del partido.

Respecto a Huilca, indicaron que la diputada puso su cargo a disposición y aunque la Comisión Política manifestó su interés en que permaneciera como vocera alterna, ella decidió mantener su renuncia.

En el comunicado, la organización también agradeció a ambos legisladores por el trabajo realizado durante su gestión como representantes del grupo parlamentario y destacó su compromiso con la bancada.

ROSSANA ALAYZA CUESTIONA SALIDA DE VOCEROS

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), la diputada del Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza, lamentó la salida de ambos parlamentarios de la vocería. Opinó que los desacuerdos entre integrantes de una bancada deberían servir para generar espacios de diálogo y alcanzar consensos, en lugar de convertirse en motivos de exclusión.

“Liderar también es saber convivir con quien piensa distinto. La vocería puede cambiar, pero no nuestra voluntad de seguir construyendo unidos por mejorar al país. ¡Sigamos construyendo colegas! Recién han pasado unos meses, vendrán bastantes retos. Les dejo una foto de un día feliz. Los aprecio mucho, ¡Vamos por más!“, comentó.

En ese sentido, expresó su agradecimiento a los colegas con quienes afirmó haber logrado entendimientos durante los últimos meses. Entre ellos mencionó a Huilca y Holguín, así como a Nery Fernández, del Partido del Buen Gobierno, y a Ernesto Zunini y Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú.