Caso Ecoteva: Alejandro Toledo no presentó sus alegatos finales por problemas de salud

Tuvo que retirarse por motivos de fuerza mayor. El expresidente de la República, Alejandro Toledo, no presentó sus alegatos finales en el juicio oral por el caso Ecoteva debido a problemas de salud que lo afectaron durante la audiencia.

Su abogado, el doctor Roberto Su, explicó que Toledo presentaba escalofríos, tenía dificultades para sostener la voz y estaba a punto de descompensarse, lo que hizo imposible que continuara con su intervención en la sala.

Ante esta situación, el tribunal decidió suspender su participación y reprogramar la etapa final del proceso, a fin de que el exmandatario pueda recuperarse antes de ejercer su derecho a la defensa.

“Señora magistrada, solicito que mi patrocinado sea trasladado a su celda y yo permaneceré en la audiencia“, expresó el abogado Roberto Su durante la sesión. La solicitud fue aceptada por la Jueza Superior, Josefa Izaga, permitiendo que Alejandro Toledo se retire debido a su delicado estado de salud.

No obstante, antes de retirarse, el exmandatario intentó tomar la palabra, pero la jueza le negó la intervención.

La audiencia se reanudará el próximo 20 de agosto, fecha en la que se prevé que Alejandro Toledo finalmente presente sus alegatos finales, en lo que será un momento decisivo para su defensa antes de que el tribunal emita el veredicto que pondrá fin a este proceso judicial.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A ALEJANDRO TOLEDO?

La Fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de prisión efectiva para el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, acusados del presunto delito de lavado de activos agravado.

Según la investigación, el dinero ilícito habría sido trasladado desde el extranjero a través de un complejo entramado de empresas offshore, con el objetivo de ocultar su verdadera procedencia.

El Ministerio Público sostiene que estos fondos se utilizaron para comprar propiedades y cancelar hipotecas en el Perú, operaciones que se habrían realizado mediante las compañías Ecoteva Consulting Group S. A. y Ecotaste Consulting S. A., creadas con fines ilícitos.

