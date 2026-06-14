Alfredo Torres responde al JEE y defiende proyecciones de Ipsos: “Siempre hablamos de empate técnico”

Tras la polémica generada por sus declaraciones sobre los resultados de la segunda vuelta electoral y la posterior disposición del Jurado Electoral Especial (JEE) para fiscalizar a Ipsos, el presidente ejecutivo de la encuestadora, Alfredo Torres, defendió el trabajo realizado por su equipo y aseguró que, desde un inicio, los resultados fueron presentados como un empate técnico.

En entrevista con Punto Final, Torres recordó que tanto el simulacro de votación previo a los comicios como la encuesta a boca de urna mostraban diferencias mínimas entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

“Se veía una ventaja de Keiko Fujimori de 50.2% sobre Roberto Sánchez con 49.8%, pero dijimos que esto era un empate y que no sabíamos quién realmente podría ganar”, señaló.

Agregó que una situación similar ocurrió con la encuesta a boca de urna del 7 de junio y posteriormente con el conteo rápido, donde la ventaja pasó al otro candidato, aunque dentro de márgenes muy reducidos.

“Dijimos que seguía siendo un empate porque para definir un ganador debía superar el 51.9%. Como no había eso, hablamos de empate técnico”, precisó.

IPSOS ASEGURA QUE SUS PROYECCIONES ESTUVIERON DENTRO DEL MARGEN DE ERROR

Torres sostuvo que los resultados finales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentran dentro del rango de error previsto por la encuestadora.

Según explicó, la diferencia entre el conteo rápido de Ipsos y los resultados oficiales procesados hasta el momento es de apenas 0.35 puntos porcentuales, cifra que se encuentra dentro del margen de error estimado de más o menos 1.9%.

“Respecto a nuestro trabajo, el conteo rápido está dentro del rango que habíamos establecido y dentro de lo que ha sido habitual en la historia de Ipsos”, indicó.

Asimismo, rechazó las críticas por la celebración anticipada de algunos sectores políticos tras conocerse los primeros resultados.

“Esto fue una muestra y todos sabemos que tiene un margen de error. Evidentemente no había por qué celebrar”, afirmó.

VOTOS DEL EXTRANJEROS Y LAS ACTAS OBSERVADAS

El ejecutivo de Ipsos explicó que desde la noche electoral ya se advertía que faltaban por contabilizar actas del extranjero, algunas zonas de la Amazonía y mesas observadas, factores que podían modificar la tendencia inicial.

“Lo que comentamos es que, con la información oficial que iba publicando la ONPE, muchos análisis mostraban que la diferencia podía revertirse”, señaló.

Añadió que, si el procesamiento de actas continúa como hasta ahora, la probabilidad de que el resultado cambie es baja.

“Las probabilidades son altas de que este resultado se confirme. Lo que no sabemos es por cuántos votos será finalmente la diferencia”, manifestó.

RESPONDE A INVESTIGACIÓN DEL JEE

La controversia surgió luego de que señalara públicamente que, según diversos escenarios y modelos analizados, Fujimori tenía mayores posibilidades de imponerse en el resultado final.

Sin embargo, el JEE consideró que dichas afirmaciones podrían sugerir la existencia de un estudio de intención de voto no reportado ni publicado por la encuestadora.

Frente a ello, Torres sostuvo que el reglamento electoral se refiere únicamente a encuestas preelectorales y no a análisis realizados después de la jornada de votación.

“Lo que dije fue que mi equipo también hacía esos cálculos, pero no había ningún estudio, ningún modelo formal ni nada parecido. Y aunque lo hubiese habido, el JEE no tiene competencia sobre análisis posteriores a la elección”, señaló.

Finalmente, expresó su confianza en que el caso será archivado. “Pienso que será archivado. No tiene ninguna posibilidad de prosperar”, concluyó.

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