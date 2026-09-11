Álvaro Vargas Llosa acepta propuesta para ser embajador del Perú en EE. UU.: “Agradezco la alta confianza”

Álvaro Vargas Llosa se pronunció tras ser propuesto como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos y agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por la “alta confianza” depositada en él.

A través de una publicación en su cuenta de X, el periodista y escritor expresó su disposición para asumir la representación diplomática, aunque precisó que todavía debe completarse el procedimiento correspondiente para hacer efectivo su nombramiento.

El ensayista señaló que, de concretarse su designación, pondrá su experiencia y conocimientos al servicio del país. Según explicó, su gestión estaría orientada a defender los intereses permanentes del Perú y a contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

“De ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países, pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo”, manifestó Vargas Llosa en parte de su pronunciamiento.

Agradezco profundamente a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como Embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C. De ser… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) September 11, 2026

Asimismo, indicó que buscará contribuir a una nueva etapa de la relación entre Perú y Estados Unidos y que desempeñaría sus funciones en coordinación con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Sin embargo, recalcó que la propuesta todavía debe atravesar los canales diplomáticos antes de quedar oficializada.

Vargas Llosa también anunció que no brindará nuevas declaraciones mientras se encuentre pendiente la confirmación. “Como es natural, me abstendré de hacer cualquier otra declaración mientras no se produzca la debida confirmación”, sostuvo, en referencia al proceso que deberá culminar antes de asumir formalmente la representación peruana en Washington D. C.

Tras la propuesta del Gobierno peruano, corresponde solicitar el beneplácito de Estados Unidos. Si el país norteamericano acepta la designación, el siguiente paso será formalizar el nombramiento mediante una resolución. Álvaro Vargas Llosa, de 60 años e hijo del fallecido premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, cuenta con formación en historia internacional y una trayectoria vinculada al periodismo y el análisis político.

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