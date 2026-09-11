ONP y AFP: afiliados podrán cambiar de sistema previsional desde junio de 2027

Los afiliados podrán solicitar el traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP) desde el 1 de junio de 2027, según el nuevo Reglamento Operativo de Traslados aprobado por la ONP.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó las reglas que permitirán a los afiliados trasladarse voluntariamente entre ambos sistemas como parte de la implementación de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

¿CÓMO SERÁ EL TRASLADO ENTRE LA ONP Y LAS AFP?

El proceso será realizado a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), herramienta digital que centralizará los procedimientos de afiliación y traslado entre el SNP y el SPP.

A partir del 1 de junio de 2027, los afiliados podrán solicitar su primer traslado en cualquier momento. Sin embargo, quienes posteriormente quieran volver a cambiar de sistema deberán permanecer al menos 24 meses en el régimen al que se trasladaron.

La medida busca que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada, conociendo previamente las condiciones, características y beneficios del sistema previsional al que desean trasladarse.

¿QUIÉNES NO PODRÁN CAMBIAR DE SISTEMA?

El reglamento establece que los pensionistas que ya reciben una pensión de jubilación o invalidez, tanto del Sistema Nacional de Pensiones como del Sistema Privado de Pensiones, no podrán solicitar un traslado.

La ONP elaboró estas disposiciones en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como parte de la implementación del Sistema Integral Previsional Peruano (SIPP).

La SBS, además, emitirá normas complementarias para garantizar que el proceso se realice de manera segura y transparente y que los afiliados cuenten con información suficiente antes de tomar una decisión sobre su futuro previsional.

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