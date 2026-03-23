APP rechaza ataque a César Acuña con un huevo durante actividad de campaña

Alianza para el Progreso (APP) expresó su indignación tras el incidente ocurrido el 21 de marzo, cuando un joven reventó un huevo sobre César Acuña durante una actividad de campaña con más de 1,500 participantes.

Según el comunicado del partido, el agresor se habría infiltrado “con la intención de atacar, presuntamente inducido por terceras personas bajo investigación“.

COMUNICADO pic.twitter.com/NY19qd14Rl — Alianza Para el Progreso (@Peru_APP) March 23, 2026

El hecho ocurrió mientras Acuña posaba para una foto con el joven, quien vestía camiseta del mismo partido. El líder y candidato presidencial de APP sufrió el incidente sin mayores consecuencias físicas, aunque el acto generó conmoción entre los asistentes.

César Acuña, exgobernador regional de La Libertad entre enero de 2023 y octubre de 2025, renunció a su cargo para postular a la Presidencia de la República y al Senado en las Elecciones Generales 2026.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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