Aprueban dictamen para uso obligatorio de cámaras corporales en intervenciones policiales

La Comisión de Defensa del Congreso de la República aprobó el dictamen que regula el uso obligatorio de cámaras corporales para operativos de la Policía.

Dicho grupo de trabajo aprobó, por unanimidad, la modificación del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, en la que se regulará el uso de cámaras corporales por parte de los efectivos policiales.

Esta medida tienen como fin implementarlas de manera progresiva en intervenciones que se realicen en zonas con alto índice de delincuencia.

Según el informe del Instituto Nacional de Justicia, estos dispositivos “aumentan la transparencia y la rendición de cuentas, permiten resolver con mayor rapidez quejas o denuncias, aportan evidencia objetiva para procesos judiciales y ofrecen oportunidades valiosas para la capacitación policial”.

Además, señala que el uso contínuo de estas cámaras mejorará la calidad de las investigaciones, incrementará la confianza ciudadana en el ejercicio policial y “garantizará la seguridad en el tratamiento de los datos personales”.

Cabe precisar que ahora dicho dictamen deberá pasar al Pleno del Congreso para su debate y posterior votación.

Por otro lado, previamente la Comisión de Defensa también aprobó por mayoría el dictamen que declara interés nacional el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura de comisarías y el fortalecimiento del sistema de inteligencia de la Policía.

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