Aprueban moción para declarar persona no grata a precandidato colombiano Daniel Quintero

El Pleno del Congreso, encabezado por el presidente José Jerí, aprobó por unanimidad la moción que buscar citar al canciller Elmer Schialer y al ministro de Defensa Walter Astudillo para abordar temas relacionados a los últimos acontecimientos en el distrito de Santa Rosa de Loreto, y a los que podrían suceder hasta el 21 de agosto, fecha de la convocatoria.

La moción aprobada no solo abarca la citación, sino también rechazar lo dicho y realizado en territorio peruano por el precandidato a la Presidencia de Colombia, Daniel Quintero. La intención expresa es la de declararlo como persona no grata tras la colocación de una bandera colombiana en la isla Chinería, acción considerada como una provocación, según los parlamentarios.

RESPUESTA DE LA CANCILLERÍA

La Cancillería del Perú expresó su preocupación señalando, a través de un comunicado, que “este tipo de actos no contribuyen a la convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

Según sus propias declaraciones, el también exalcalde de Medellín justificó su actuar como muestra de defensa y orgullo hacia su patria, frente a un territorio que considera arrebatado. “De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú”, señaló.

La citación, de acuerdo a lo dicho por el presidente del Congreso, tendrá lugar el próximo jueves 21 de agosto a las 10:00 a.m. en el Palacio Legislativo.

