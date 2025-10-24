Aprueban reglamento del nuevo Congreso bicameral: se eliminan las sesiones virtuales

La estructura de un nuevo Congreso de la República —conformada por dos cámaras desde el 2026— implica nuevas reglas para garantizar su correcto funcionamiento. Precisamente para atender la necesidad de este tejido normativo, el Pleno aprobó el nuevo reglamento del Parlamento Bicameral, el cual trae varios cambios importantes. El retorno de la Cámara de Diputados y la de Senadores recoge un sistema que fue derogado en el sistema político peruano en 1993. Por ello, este paso implica un retorno, pero con una normativa actualizada a las necesidades actuales.

El reglamento del Congreso Bicameral consta de 153 artículos y fue aprobado con 79 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones. El de la Cámara de Diputados consta de 197 artículos y alcanzó 75 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones. La de Senadores posee 204 artículos y fue aprobada con 75 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. Como se puede apreciar, serán tres reglamentos los que regirán el rumbo del nuevo Parlamento.

Estos reglamentos establecen los derechos, deberes e incompatibilidades de los senadores y diputados. También las normas a las que estarán sujetos, el régimen disciplinario y las normas éticas. Y se dispone la creación de órganos especializados para la revisión de la labor legislativa y la coordinación entre ambas cámaras.

ALGUNOS CAMBIOS IMPORTANTES PARA EL 2026

Entre los cambios resaltantes están la eliminación de la modalidad de sesiones virtuales para ambas cámaras. Se establece que la norma será la presencialidad, dejando de lado las intervenciones remotas, algo que era común en las discusiones en el Pleno.

Otro aspecto cuestionable del Congreso unicameral que fue reformulado es la figura de las leyes declarativas, las cuales abundaban. Expertos cuestionan la utilidad de este tipo de esfuerzos parlamentarios. En su lugar, se dispuso que en el nuevo Congreso Bicameral se usarán las mociones de orden del día para iniciativas de ese tipo.

Ambas cámaras compartirán una sola administración para la optimización de recursos. Sobre la conformación de la Mesa Directiva, el reglamento señala que el primer año la presidencia recaerá en el presidente del Senado y el vicepresidente provendrá de la Cámara de Diputados. Al año siguiente, se invertirá el orden. Los cargos de segunda y tercera vicepresidencia también rotarán de una manera similar.

La aprobación de estos reglamentos busca el correcto funcionamiento del modelo de asimetría funcional, en el que la Cámara de Diputados se encargará de las iniciativas legislativas y el control político. El Senado, por su parte, ejercerá un rol de revisión de leyes, control de actos del Ejecutivo y la ratificación de altos funcionarios.

