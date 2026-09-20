Asesinato de la ‘China Polo’: las pistas que deja el crimen contra la periodista y candidata Susy Aponte

Punto Final reconstruye los últimos días de Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash asesinada durante una actividad proselitista en Caraz. La Fiscalía investiga el caso como presunto sicariato mientras se busca determinar el móvil y a los responsables del crimen.

Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, fue asesinada a quemarropa el sábado 19 de septiembre mientras realizaba sus actividades de campaña en un mercado de Caraz, provincia de Huaylas, Áncash. La candidata del movimiento Socios por Áncash recibió un impacto de bala en la cabeza y murió al instante en el lugar. Dicho ataque también dejó a otras personas heridas.

La ‘China Polo’ se encontraba declarando en una entrevista con el abogado Víctor Castillo mientras estaba con sus simpatizantes minutos antes de su muerte. De acuerdo con el testimonio del letrado, escuchó varios disparos y luego la vio tendida en el suelo. La Fiscalía de Huaylas asumió la investigación y la recalificó como presunto sicariato. Hasta el cierre de este reporte, se ha informado que dos detenidos en flagrancia.

‘China Polo’: de las denuncias periodísticas a la campaña electoral

Antes de postular al Gobierno Regional de Áncash, Aponte se hizo conocida por conducir el programa digital “China Polo Dominical”, desde donde difundía denuncias y cuestionamientos contra autoridades e instituciones de la región. Su exposición pública también estuvo acompañada de denuncias de amenazas.

Nueve días antes de su asesinato, la candidata publicó un video en redes sociales en el que afirmó haber recibido llamadas provenientes de tres establecimientos penitenciarios. Según su propio relato, en esas comunicaciones le advirtieron sobre un supuesto atentado contra su vida. El contenido de esas amenazas y su eventual relación con el asesinato forman parte de las interrogantes que deberá esclarecer la investigación.

Aponte había incursionado previamente en la política como candidata al Congreso y posteriormente postuló al Gobierno Regional de Áncash. Cuatro días antes de su asesinato participó en un debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Horas antes del ataque, además, había anunciado un reportaje sobre el historial de Lalo Villa, candidato a la alcaldía de Huaraz por Alianza para el Progreso.

Su trayectoria también tenía antecedentes judiciales. De acuerdo con la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Aponte registraba dos sentencias firmes con pena suspendida por falsedad ideológica y otra por falsificación de documentos. Según el documento obtenido por Punto Final, las penas ya habían sido cumplidas.

La Fiscalía Anticorrupción de Áncash también la había vinculado como presunta cabecilla e instigadora de una investigación sobre una supuesta red dedicada a cobros ilícitos y falsificación de trámites en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Estas imputaciones forman parte de investigaciones y no establecen por sí mismas responsabilidad penal.

Las primeras pistas de la investigación

Después del ataque, la Policía detuvo a un ciudadano venezolano identificado como Luis Iván Obispo Díaz, a quien se le incautó una pistola Glock calibre 9 milímetros. Según información difundida por medios peruanos, el arma figuraba como robada y la licencia encontrada estaba registrada a nombre de otra persona.

La investigación también condujo a otra persona detenida en Lima. De acuerdo con las primeras pesquisas consignadas en el informe, esta persona habría realizado pagos mediante Yape relacionados con la estadía del ciudadano venezolano en Áncash. La Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar el grado de participación de los intervenidos y establecer quién habría ordenado el ataque.

Entre las diligencias dispuestas se encuentran la revisión de cámaras de seguridad del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes, la pericia de absorción atómica y la necropsia de ley. La Fiscalía también debe establecer si las amenazas que Aponte denunció antes del crimen tuvieron alguna relación con el ataque.

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