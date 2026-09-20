Torre de control del aeropuerto Jorge Chávez opera con un sistema obsoleto que pone en riesgo vuelos

A 15 meses de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la torre de control del primer terminal aéreo del país todavía opera con un sistema de comunicaciones obsoleto, del año 2008, Según reveló un reportaje de Punto Final, con información de la Contraloría General de la República, esto se debe a retrasos en la implementación de la tecnología que debía reemplazarlo.

Luis Castillo, vocero de la institución, explicó que existe un contrato que ha sufrido varias modificaciones, lo cual ha dilatado la puesta en marcha de la nueva torre y ha obligado a mantener en funcionamiento un sistema anticuado que podría en riesgo las operaciones aeronáuticas. Imágenes registradas por la Contraloría los días 3, 4 y 5 de agosto muestran el nuevo sistema de comunicaciones de voz y datos aún en proceso de instalación, con componentes almacenados y estaciones de trabajo con cableado expuesto y sin la canalización adecuada.

El sistema antiguo, incluyendo las antenas de comunicación, sigue siendo operado por Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac ) y no recibe mantenimiento desde enero de 2025.

TRES CONTRATOS CON DEMORA

La Contraloría revisó seis contratos firmados por Corpac entre 2024 y 2025 para mejorar la navegación aérea en el aeropuerto Jorge Chávez, de los cuales tres registran retrasos: el de comunicaciones de voz y datos, por 5 195 204 dólares; el de radar secundario monopulso, por 6 331 078dólares ; y el del sistema de conmutación de mensajes AMHS, por 7 175 580 dólares, suscrito con el consorcio Thales Las France y Stinville Corporation.

El sistema AMHS permite intercambiar información entre la torre y otros aeropuertos, aerolíneas o centros meteorológicos, sobre avisos urgentes, alertas de seguridad y datos que finalmente llegan al piloto. Corpac firmó los contratos para su renovación el 27 de marzo del año pasado, con plazo de ejecución hasta mayo de este año, pero, hasta agosto, todavía no hay ningún avance.

Según fuentes de la Corporación, recién a fines de agosto se logró firmar una adenda para destrabar el contrato. La empresa señaló a Punto Final, a través de un mensaje de WhatsApp, que la modificación buscó mejorar las características tecnológicas del nuevo sistema. Añadieron que la próxima semana llegará un primer lote del nuevo AMHS y que su puesta en operación a nivel nacional se estima para el tercer trimestre de 2027.

FALLA DE CINCO HORAS

Mientras tanto, el aeródromo más importante del país sigue dependiendo del antiguo sistema AMHS, instalado en 2008 en una sala temporal, cuyos servidores figuran como operativos pese a su estado de conservación calificado como obsoleto. Fuentes de Corpac también revelaron que este sistema sufrió una caída de cinco horas el pasado 24 de abril, la cual fue resuelta mediante procedimientos de contingencia.

La empresa confirmó el episodio y explicó que en 2014 se realizó una actualización de hardware y software, aunque reconoció que los equipos han llegado al final de su vida útil tecnológica, lo que sustenta la necesidad de renovarlos. Por otro lado, Corpac informó que se han producido cambios recientes en la Gerencia Central de Navegación Aérea, encargada de supervisar la operación de la nueva torre de control.

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