Así fue la llegada de Patricia Benavides al Ministerio Público para sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos

Patricia Benavides llegó a las 8:52 de la mañana de este martes a la sede del Ministerio Público, tal como estaba previsto. La exfiscal de la Nación asistió por citación de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), presidida por Delia Espinoza, para participar en una sesión extraordinaria.

El documento oficial indica que la convocatoria fue realizada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aunque no se precisaron los temas específicos a tratar en la agenda de la sesión.

La JNJ notificó a Espinoza que, tras cumplirse el periodo de sanción impuesto a Benavides, corresponde su reincorporación inmediata como fiscal suprema, según los documentos oficiales enviados recientemente.

En paralelo, esta mañana, un grupo de personas se congregó frente a la sede del Ministerio Público para expresar su rechazo a la posible reincorporación de Benavides, portando pancartas y realizando manifestaciones en contra.