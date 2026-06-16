Autorizan viaje de canciller Carlos Pareja a Asamblea General de la OEA en Panamá

Con motivo del 56° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Gobierno autorizó el viaje del canciller Carlos Pareja a la ciudad de Panamá, del 21 al 24 de junio del 2026, a fin de representar a nuestro país en las actividades de alto nivel convocadas por este organismo.

La autorización del viaje fue oficializada mediante Resolución Suprema N° 182-2026-PCM, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

Se tiene previsto que la Asamblea General de la OEA se desarrolle entre el 22 y el 24 de junio. Este gran evento reunirá a representantes de los países miembros para debatir y adoptar compromisos relacionados con el Sistema Interamericano, especialmente en temas de democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

PERÚ IRÁ A REFORZAR SU COMPROMISO

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la presencia del canciller Carlos Pareja en el evento permitirá reafirmar el compromiso del Perú con la cooperación hemisférica y el intercambio de posiciones sobre asuntos de interés para la región.

Finalmente, se tiene previsto que antes del inicio de la Asamblea General, se desarrolle —el 22 de junio— la Sesión Solemne de Jefes de Estado y de Gobierno de América, organizada por el Gobierno panameño por las celebraciones por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, donde se tiene programada la participación del canciller Pareja.

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