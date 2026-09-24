Bancada de Renovación Popular presentó un texto sustitutorio sobre la solicitud de delegación de facultades legislativas

Roxana Rocha y Frank Krklec plantearon concentrar una eventual delegación de facultades en seguridad ciudadana, prevención ante el fenómeno El Niño, reactivación económica y modernización del Estado. También solicitaron a la Comisión de Constitución debatir la propuesta antes de aprobar el dictamen.

La bancada de Renovación Popular presentó un texto sustitutorio para modificar y delimitar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue presentada por los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

A través de un oficio dirigido a la presidenta de dicha comisión, Giannina Avendaño, ambos parlamentarios solicitaron que su propuesta sea incorporada al debate del predictamen que prepara el grupo de trabajo. Asimismo, pidieron que se convoque a una sesión para discutir el texto antes de continuar con la aprobación del dictamen sobre la delegación de facultades.

Oficio Renovación Popular

¿QUÉ PROPONE RENOVACIÓN POPULAR?

El texto plantea precisar las materias y establecer límites para una eventual delegación de facultades al Ejecutivo, en lugar de mantener una autorización formulada de manera amplia. La propuesta se concentra principalmente en cuatro ejes:

Lucha contra la inseguridad ciudadana.

Prevención y atención frente al Fenómeno El Niño y gestión del riesgo de desastres.

Reactivación económica y generación de empleo.

Modernización, simplificación y mejora de la gestión del Estado.

La propuesta modifica la fórmula legal de la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD, mediante la cual el Ejecutivo solicitó facultades para legislar durante 120 días calendario. El pedido original contempla diversas materias, entre ellas seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.

Según el documento presentado por Rocha y Krklec, la eventual delegación debería establecer objetivos y límites específicos para cada materia. En el caso de seguridad ciudadana, por ejemplo, se incluyen medidas relacionadas con migraciones y nacionalidad, identificación y verificación documental, control migratorio e intercambio de información entre Migraciones y otras entidades públicas.

Los parlamentarios señalaron que la propuesta surge de la revisión de las materias incluidas en la solicitud original y plantearon que sea evaluada por la Comisión de Constitución durante la elaboración del dictamen.

Por ahora, el texto sustitutorio constituye una propuesta dentro del debate parlamentario y deberá ser evaluado por la Comisión de Constitución antes de que se defina el contenido del dictamen sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

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