EE.UU.: juez ordena a la administración de Trump restituir acceso de medios a la Casa Blanca

Un tribunal federal de Estados Unidos dispuso que la administración de Donald Trump restablezca temporalmente las credenciales de prensa de CNN, MS NOW y Politico, luego de que los tres medios fueran excluidos de la cobertura dentro de la Casa Blanca.

La decisión fue emitida durante la madrugada del jueves por el juez Timothy Kelly, quien concedió una orden de restricción temporal por 14 días mientras continúa el proceso judicial iniciado por las organizaciones periodísticas.

LOS MEDIOS DENUNCIARON UNA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS

CNN, MS NOW y Politico acudieron conjuntamente a los tribunales después de que sus periodistas perdieran el acceso al complejo presidencial. Las empresas sostuvieron que la medida estaba relacionada con el contenido de sus publicaciones y que, por ello, vulneraba las garantías contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Los medios también cuestionaron la forma en que se retiraron las acreditaciones, debido a que sus periodistas no habrían recibido previamente una notificación ni una oportunidad para impugnar la decisión.

El juez Kelly consideró que existen fundamentos para que los demandantes puedan demostrar que la revocación de sus credenciales no siguió el debido proceso constitucional.

TRIBUNAL CUESTIONA ARGUMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL

La administración Trump sostuvo posteriormente que el acceso de estos medios había sido restringido debido a supuestos riesgos para la seguridad nacional.

Sin embargo, Kelly expresó dudas sobre esa justificación. Según el fallo, el expediente previo al inicio del proceso judicial no mostraba que la seguridad nacional hubiera sido el motivo que llevó inicialmente a retirar las acreditaciones.

El magistrado también cuestionó la falta de precisión de los criterios utilizados por la Casa Blanca para determinar qué tipo de información podría justificar la pérdida de una credencial de prensa.

La decisión se produjo un día después de una audiencia de emergencia en la que Kelly escuchó los argumentos de los medios y del Departamento de Justicia.

PERIODISTAS DENUNCIAN QUE AÚN NO TIENEN ACCESO

Pese a la orden judicial, el conflicto no terminó con el fallo. Durante la mañana del jueves, periodistas de CNN, MS NOW y Politico informaron que continuaban encontrando obstáculos para ingresar a las instalaciones de la Casa Blanca. Algunos reporteros señalaron que sus credenciales no habían sido restituidas, por lo que los tres medios solicitaron al tribunal una intervención inmediata.

CNN informó que uno de sus reporteros y un fotógrafo fueron rechazados, mientras que Politico señaló que uno de sus periodistas tuvo su acreditación retenida por agentes del Servicio Secreto.

DISPUTA CONTINUARÁ EN LOS TRIBUNALES

La orden emitida por Kelly tiene carácter temporal y busca mantener el acceso de los periodistas mientras avanza el proceso judicial. No constituye todavía una decisión definitiva sobre la legalidad de la medida adoptada por la administración Trump.

El caso se suma a anteriores disputas judiciales relacionadas con el acceso de periodistas a la Casa Blanca. Kelly ya había intervenido en 2018 en un litigio relacionado con CNN y había ordenado entonces restituir la acreditación del periodista Jim Acosta.

Los abogados de los tres medios calificaron el fallo como una defensa de la libertad de prensa y del debido proceso, y destacaron la rapidez con la que el tribunal atendió la solicitud de emergencia.

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