Betssy Chávez: Congreso debatirá y votará denuncia constitucional el 1 de octubre

El próximo 1 de octubre, el Pleno del Congreso debatirá tres denuncias constitucionales que comprometen a dos exministros de Estado y a un juez supremo de la Corte Suprema.

CASO BETSSY CHÁVEZ

La primera sesión está programada para las 3:00 p. m. A esa hora se debatirá la Denuncia Constitucional 355, presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Betssy Chávez, en su calidad de excongresista y exministra.

El documento propone acusarla por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal) y solicita el levantamiento del antejuicio político. Además, se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias agravado (artículo 400), por lo que también se pide retirar la protección constitucional que la ampara.

CASO JORGE LUIS SALAS ARENAS

A las 5:00 p. m., se debatirá la Denuncia Constitucional 469, presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, señalado como presunto instigador en un caso de negociación incompatible (artículo 399 del Código Penal).

CASO LUIS ALFONSO ADRIANZÉN OJEDA

Más tarde, a las 7:00 p. m., se debatirán de manera acumulada las denuncias 395 y 406 contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, formuladas por el congresista Juan Burgos y la exfiscal Patricia Benavides.

El informe concluye en acusarlo como presunto autor del delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

El debate tendrá una duración máxima de una hora, distribuida entre las bancadas, con un minuto adicional para los congresistas no agrupados.

OTROS TEMAS EN AGENDA

Junto con estas denuncias, el Consejo Directivo incluyó en la agenda varios proyectos de ley. Entre ellos, destacan los que declaran de interés nacional:

La recuperación de áreas degradadas mediante reforestación con especies nativas.

La protección de ecosistemas en las cuencas hidrográficas de Lima.

También se debatirá la Moción 18054, que propone facultar a la Comisión de Transportes y Comunicaciones para investigar presuntas irregularidades en el contrato y las adendas del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, firmado en 2001, así como su impacto financiero, legal y operativo.