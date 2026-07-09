ONPE asegura que los S/ 812 millones que tienen en saldo pendiente no se pueden usar para las ERM 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró que los 812.9 millones de soles que tienen en saldo pendiente de ejecución,de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no se encuentra disponibles para atender las necesidades de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Por medio de un comunicado, sostienen que de este monto, más de 430 millones de soles corresponde a “devengados”, es decir, contratos ejecutados en los comicios generales y la segunda vuelta, y cuyos pagos ya se encuentran en proceso. “Más de 50 millones corresponden a contratos en proceso de formalización, y alrededor de 330 millones están destinados a contrataciones indispensables para las ERM; entre ellas, el despliegue y repliegue de material electoral; y la habilitación, el acondicionamiento y la logística informática (SHALI)”, explican.

En ese sentido, afirman que tener un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no significa que existan recursos libres para asumir nuevas obligaciones y que los recursos comprometidos y devengados tienen un destino específico, por lo que no pueden usarse para situaciones diferentes a las autorizadas.

TODAVÍA NECESITAN RECURSOS

La ONPE señala que a falta de 87 días para las ERM 2026 todavía no cuentan con todos los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de las elecciones del próximo 4 de octubre. Aseguran, además, que no están pidiendo más dinero de lo planificado y que la necesidad de financiamiento ha sido sustentada ante MEF, desde el 1 de julio del 2025, y que ha sido reiterada en diversas reuniones sostenidas con sus equipos técnicos.

Debido al déficit de 433.21 millones de soles, indican, no hay recursos para el traslado del material electoral desde las sedes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), hasta los locales de votación, ni para entregarles una compensación económica a los miembros de mesa. Tampoco hay financiamiento para: la contratación del personal encargado del trabajo de campo, la asistencia a electores y miembros de mesa durante la jornada electoral, la producción, ensamblaje y distribución del material electoral y la capacitación de actores electorales.

“La ONPE reafirma que el requerimiento presupuestal formulado responde a una necesidad técnica y operativa debidamente sustentada en el cronograma electoral y la programación de contrataciones indispensables para la organización de los comicios subnacionales. Finalmente, reitera su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos públicos y con la realización de un proceso electoral eficiente, seguro y confiable para todos los ciudadanos”, se lee líneas más abajo en el comunicado.

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