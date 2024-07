Boluarte anuncia creación de Ministerio de Infraestructura: ¿qué es y cómo funcionará?

En el mensaje a la Nación, Dina Boluarte afirmó que buscando que «las entidades del Poder Ejecutivo cumplan con su cometido de servicio a los ciudadanos y al interés general» se creará el Ministerio de Infraestructura , que hará «un reordenamiento y modernización de los ministerios para que cada sector fortalezca sus funciones principales, especialmente las de rectoría sectorial, normativa, de promoción, de supervisión y fiscalización, desprendiéndose de las actividades relacionadas con la ejecución de infraestructura, con el objetivo de trabajar acelerada y eficientemente en el cierre de brechas de infraestructura existente».

«Esta medida busca unificar en una sola entidad la realización de estudios y la ejecución de infraestructura que realice el gobierno nacional. De esta manera, presento ante este honorable Congreso de la República un cuarto proyecto de Ley que crea el Ministerio de Infraestructura, sobre lo base de los actuales programas y entidades públicas que ejecutan inversiones a nivel nacional, agradeciendo sea tramitado con carácter de urgencia. Este Ministerio absorberá a las entidades tales como Autoridad Nacional de

Infraestructura, el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión, así como a los programas y proyectos adscritos a los ministerios que en la actualidad vienen desarrollando dichas actividades», comentó Boluarte.

De acuerdo con lo dicho por la mandataria, la creación del mencionado Ministerio permitirá como entidad encargada de planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la infraestructura a nivel nacional, con la finalidad de brindar infraestructura para el soporte de los servicios públicos para la población, considerando el enfoque territorial y social, la eficiencia y la sostenibilidad, así como contribuir con la competitividad. Así como un mejor control de los procesos, mayor transparencia y, en general,

eficacia en su cumplimiento, en beneficio siempre del ciudadano.

FUSIÓN DE DOS PARES DE MINISTERIOS

Durante su mensaje, Dina Boluarte también se dirigió a los congresistas señalando que «con miras a potenciar la eficiencia administrativa y el uso óptimo de los recursos públicos, tiene previsto la fusión de dos pares de ministerios, por ello me comprometo a presentar, para que sean tramitados con Carácter de Urgencia, de conformidad con el artículo 105° de la Constitución, dentro de los próximos treinta días, los respectivos proyectos de Ley».

Según el anuncio, la medida no tendrá mayor gasto ya que estará solventada con el presupuesto de

cada entidad. «Nuestro objetivo es modernizar el aparato público para hacerlo más eficiente, evitando duplicidades y mayores costos administrativos. Desde ya, quiero señalar enfáticamente que estos proyectos de rediseño y reordenamiento de entidades no implicará de modo alguno que los trabajadores

pierdan sus empleos, pues como gobierno no solo debemos respetar su estabilidad laboral, sino también garantizarla», finalizó.

