Cancillería activa asistencia para peruanos afectados por huracán Melissa en Jamaica

A través de un comunicado, la Cancillería del Perú señaló que ya se iniciaron los mecanismos de asistencia consular para todos los peruanos que se encuentran en la zona afectada por el huracán Melissa en Jamaica.

En el documento publicado en redes sociales, la Cancillería confirmó que hasta el momento no se han reportado connacionales heridos o afectados físicamente por el paso del huracán. Detalló que el Consulado General del Perú en Panamá y la agente consular honoraria en Montego Bay han puesto a disposición de la comunidad peruana canales de contacto y atención, registrando a los connacionales presentes en el área y brindando asistencia primaria.

Además, señaló que se han identificado a 14 connacionales que no pudieron salir debido al cierre del aeropuerto de Montego Bay, quienes se encuentran alojados en hoteles de la zona. Según informaron las autoridades locales, aún no se han restablecido las operaciones aéreas debido a los daños ocasionados por el huracán en el aeropuerto, los vuelos de retorno al Perú podrían reanudarse el 5 de noviembre.

Finalmente, el oficio señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, continuará brindando la asistencia necesaria a los ciudadanos peruanos afectados, asegurando su alojamiento adecuado y facilitando su pronta evacuación.

VIDEO RECOMENDADO