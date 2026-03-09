Cancillería confirma evacuación de 26 peruanos en Medio Oriente hacia zonas seguras

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la evacuación y traslado a zonas seguras de 26 ciudadanos peruanos que se encontraban en distintos puntos del Medio Oriente, como parte de las acciones de asistencia y protección consular que se vienen ejecutando ante la situación en la región.

De acuerdo con la Cancillería, 11 connacionales que se encontraban en Doha, Catar, fueron movilizados con éxito hacia Madrid, en España. El traslado se realizó con el acompañamiento de las autoridades consulares peruanas, que coordinaron la logística necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante su salida.

La entidad informó que este grupo ya se encuentra fuera de la zona de riesgo y continúa recibiendo apoyo y orientación por parte de la red diplomática peruana.

En paralelo, otro grupo conformado por 15 peruanos que permanecía varado en Dubái fue evacuado por el Consulado del Perú hacia una zona segura en el emirato de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. El desplazamiento fue coordinado directamente por las autoridades consulares, con el objetivo de proteger a los ciudadanos mientras se evalúan las siguientes medidas para su traslado o retorno.

AYUDA CONSTANTE

Según precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto la Embajada del Perú como el Consulado correspondiente vienen brindando asistencia permanente a los connacionales. Entre las medidas adoptadas se incluye el apoyo con alojamiento temporal y alimentación para garantizar su bienestar mientras se define su situación migratoria y logística.

Asimismo, la Cancillería señaló que mantiene comunicación constante con los ciudadanos peruanos que se encuentran en la región, con el fin de monitorear su situación y ofrecerles asistencia inmediata en caso de ser necesario.

Las autoridades reiteraron que la red consular del Perú continúa activando los mecanismos de protección y apoyo para los peruanos en el exterior, especialmente en contextos de crisis o emergencias internacionales.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos peruanos en el extranjero, mediante acciones coordinadas con sus embajadas y consulados, así como con las autoridades locales de los países donde se encuentran los connacionales.

