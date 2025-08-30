Cancillería rechaza declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre golpe de Estado fallido de Pedro Castillo

Este sábado 30 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su rechazo a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien desconoció el golpe de Estado fallido protagonizado por Pedro Castillo.

A través de un comunicado, dicha entidad del estado criticó las afirmaciones de Sheinbaum, que consideró como una violación a los principios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un desconocimiento de la Constitución peruana.

Además, el comunicado recordó que el 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso y reorganizar las principales instituciones del país, lo que constituyó un quiebre del orden constitucional y un golpe de Estado fallido.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que las acciones de Castillo fueron sancionadas de acuerdo con las leyes peruanas, dentro del marco del Estado de derecho y con pleno respeto a las garantías constitucionales.

Por ello, enfatizó que presentar la situación de Castillo como una persecución política es una afirmación falsa y lamentó que la mandataria mexicana haya ignorado las condenas internacionales, incluyendo las de las Naciones Unidas, que rechazaron los intentos de subversión del orden democrático en Perú.

