Candidato presidencial Napoleón Becerra murió en accidente: detalles y entrevista inédita

El panorama político peruano se tiñe de luto. La mañana de este domingo 15 de marzo, Napoleón Becerra García, aspirante a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores por el Perú, falleció en un accidente vial en Ayacucho.

El vehículo que transportaba a Napoleón Becerra y su comitiva de campaña se accidentó en el kilómetro 183 de la carretera Los Libertadores Huari. Según los registros oficiales, la unidad pertenece a Emily Silva, candidata a la Cámara de Diputados, quien ratificó el deceso durante una transmisión en vivo para Latina Noticias Matinal.

Como parte de la cobertura de este suceso, rescatamos una entrevista inédita realizada recientemente por Roberto Ramírez. En este material, el político detalló sus principales propuestas de gobierno, los pilares de su plataforma para emprendedores y su proyección sobre el futuro del desarrollo nacional.

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