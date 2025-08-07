Carla García quiere ser vicepresidenta del Perú: “Sumaré mucho en la reconstrucción del país”

En el nuevo episodio de El Espejo, Carla García llegó a Latina para conversar con Pedro Tenorio de cara a las Elecciones Presidenciales 2026. La hija del expresidente, Alan García, mostró su interés y deseo de llegar a ser vicepresidenta del Perú con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).

“Me siento con fortaleza, capaz y siento que voy a dar lo mejor de mi y sumar muchísimo en la reconstrucción del país. Quiero que vean una persona que se ha levantado de golpes duros, que conozcan un poquito mi historia y que sepan que ahora estoy encaminada a llevar un poco de alegría y esperanza a la política peruana”, reveló García en El Espejo.

Si bien García quiere ser vicepresidenta, espera que Javier Velásquez Quesquén sea el candidato a la presidencia con el Apra, pues a comparación de Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, Velásquez muestra una figura de lo que representa el partido político.

“A mi me encanta la figura, me gustaría que Javier sea candidato a la presidencia”, señaló. Asimismo, la hija de Alan García reveló que ha visto el trabajo de Velásquez de cerca y valora lo que ha logrado como ex Premier, ex congresista y demás cargos.

