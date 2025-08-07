Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Carla García quiere ser vicepresidenta del Perú: “Sumaré mucho en la reconstrucción del país”

Política
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

En el nuevo episodio de El Espejo, Carla García llegó a Latina para conversar con Pedro Tenorio de cara a las Elecciones Presidenciales 2026. La hija del expresidente, Alan García, mostró su interés y deseo de llegar a ser vicepresidenta del Perú con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).

“Me siento con fortaleza, capaz y siento que voy a dar lo mejor de mi y sumar muchísimo en la reconstrucción del país. Quiero que vean una persona que se ha levantado de golpes duros, que conozcan un poquito mi historia y que sepan que ahora estoy encaminada a llevar un poco de alegría y esperanza a la política peruana”, reveló García en El Espejo.

Si bien García quiere ser vicepresidenta, espera que Javier Velásquez Quesquén sea el candidato a la presidencia con el Apra, pues a comparación de Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, Velásquez muestra una figura de lo que representa el partido político.

“A mi me encanta la figura, me gustaría que Javier sea candidato a la presidencia”, señaló. Asimismo, la hija de Alan García reveló que ha visto el trabajo de Velásquez de cerca y valora lo que ha logrado como ex Premier, ex congresista y demás cargos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo