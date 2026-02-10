Carlos Álvarez renuncia a la franja electoral tras cuestionamientos a País para Todos

El candidato presidencial por el partido País para Todos, Carlos Álvarez, anunció formalmente que su agrupación no utilizará los fondos destinados a la franja electoral para las Elecciones 2026. Según explicó, la decisión responde a las presuntas irregularidades y “sombras” detectadas en el manejo de estos recursos públicos.

Álvarez confirmó que ya se envió la carta a la ONPE para desistir del uso de este espacio publicitario financiado por el Estado. El candidato calificó como “inaceptable” que se manipulen los fondos de los contribuyentes, especialmente en un contexto de crisis en sectores críticos.

“No vamos a usar la franja electoral. Es una decisión mía y una condición que el partido ha aceptado. No podemos permitir un festín de millones del Estado mientras hay escasez en salud, educación y seguridad”, enfatizó.

CRÍTICAS AL SISTEMA ACTUAL Y PEDIDO DE TRANSPARENCIA

Aunque reconoció que la franja electoral nació como una oportunidad para democratizar la competencia entre partidos grandes y pequeños, Carlos Álvarez señaló que el sistema ha sido corrompido por “triquiñuelas bajo la mesa”.

En ese sentido, el candidato sugirió retornar al modelo del 2016, donde se realizaba una licitación abierta con los medios de comunicación para evitar el direccionamiento de fondos según intereses particulares.

Asimismo, saludó la participación del Ministerio Público para investigar el manejo de estos 97 millones de soles, instando a que se llegue “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”.

Finalmente, ante las sospechas de irregularidades dentro de su propia agrupación, Carlos Álvarez informó que se han tomado medidas drásticas para salvaguardar la integridad de su campaña:

Las personas encargadas de gestionar la franja electoral han sido retiradas de País para Todos. Se está procediendo con el cambio del personero legal y otros colaboradores mencionados en recientes comunicados. El candidato subrayó que, si bien no califica de “delincuentes” a los involucrados antes de un fallo, será la Fiscalía quien determine las responsabilidades penales.

“Si no sabemos manejar los fondos del Estado de esta manera, ¿cómo vamos a dirigir un país? Sería una estafa a los electores”, remarcó.

