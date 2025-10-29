Caso Andrés Hurtado: PJ ordena libertad restringida para exfiscal Elizabeth Peralta

La exfiscal superior Elizabeth Peralta, actualmente apartada de sus funciones, dejará el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos (ex Santa Mónica). El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley dictaminó que continúe la investigación preparatoria bajo comparecencia con restricciones.

Peralta es indagada por la Fiscalía, junto al expresentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

SUSTENTO Y CONDICIONES DE LA NUEVA MEDIDA

La medida fue adoptada por el magistrado Checkley tras una revisión de oficio del mandato de prisión preventiva por 18 meses que había sido impuesto a Elizabeth Peralta por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 3 de diciembre de 2024.

El juez supremo dispuso que la exfiscal afronte el proceso sujeta a estrictas reglas de conducta y al pago de una caución económica de S/ 10,000. La advertencia judicial establece que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones resultará en la inmediata revocación de la comparecencia y el consecuente reingreso al penal.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación investiga la supuesta mediación de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ en el desembolso de un presunto soborno. Este pago habría sido entregado por el empresario Javier Miu Lei con el objetivo de que Elizabeth Peralta interviniera para lograr la recuperación de barras de oro que el Ministerio Público había incautado a su empresa en 2020.

