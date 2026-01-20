Caso Chifagate: las posturas de las bancadas ante las reuniones de José Jerí con empresario chino

Opiniones dispares. Ante las revelaciones de las reuniones clandestinas que sostuvo José Jerí con el empresario chino Zhihuan Yang -además de otros, como Ji Wu Xiaodong, con prisión domiciliaria por tala ilegal-, varios congresistas y bancadas del actual Congreso de la República (2021-2026) se pronunciaron al respecto y posicionaron posturas ante el futuro del actual gobierno peruano.

Desde congresistas que defienden la permanencia de Jerí durante las nuevas elecciones, hasta los parlamentarios que ya han iniciado una recolección de firmas para mociones de vacancia o censura contra la Mesa Directiva o el presidente del Congreso que también funge el actual presidente de transición. En ambos casos, los bloques piden una sola cosa: transparencia.

En esta nota, te presentamos un resumen de los pronunciamientos de las bancadas y sus congresistas ante el caso “Chifagate“, revelado por Punto Final y donde otros equipos periodísticos han logrado obtener más preguntas que respuestas.

“No debería ser vacado”: la postura de quienes defienden a Jerí

Para Fernando Rospigliosi, actual congresista encargado de la presidencia del Congreso, José Jerí no debería ser procesado en una posible vacancia o censura futura porque, para él, establecería una inestabilidad política en un gobierno que solo le falta 5 meses.

“Cuando un presidente comete una falta, se le juzga al día siguiente que deja su mandato y, en este caso, no estamos en el comienzo de una gobierno de 5 años, sino en uno que durará hasta el 28 de julio”, declaró en una entrevista para El Comercio. Aunque días atrás minimizó el caso declarando que a Jerí “le gusta el chifa pues, déjenlo”.

Por otro lado, el partido de Acción Popular tiene opiniones fragmentadas, como nos comentó Víctor García Belaunde. En un lado tenemos la opinión del presidente del partido, Julio Chávez, quien condena las acciones de Jerí; pero, por otro, tenemos del congresista Wilson Soto, quien también condena las acciones poco transparentes, aunque ve inviable un proceso de vacancia.

“No estoy de acuerdo con la censura ni con la vacancia (…). El presidente dijo que se presentará al Congreso y creo que no se está corriendo”, comentó en una rueda de prensa.

“Me siento decepcionado”: la postura de quienes condenan

En consulta de Latina Noticias con la bancada de Renovación Popular, el bloque respondió que se muestran en contra del escándalo “Chifagate” de José Jerí y que han pedido, de inmediato, un pleno extraordinario para que aclare lo sucedido.

En la misma línea comentaron los parlamentarios José Cueto y Norma Yarrow, quienes han pedido que José Jerí, en su calidad de presidente del Congreso, responda ante el pleno.

“Lo que corresponde, y es lo que vamos a pedir desde la bancada de Renovación Popular”, es que venga al Congreso, en su calidad de congresista encargado de la presidencia, hablar claro”, comentó Yarrow; a diferencia de Cueto, quien ha pedido que “de un paso al costado, es una desilución total. Si el tiene que tener reuniones, debe de ser en el Palacio, su oficina, en donde sea, pero tiene que ser transparente”.

A su vez, la bancada de Podemos Perú, del candidato José Luna, culpó de la asunción de Jerí a la presidencia y sus escándalos a los partidos de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre. “Asuman su responsabilidad”, termina el anuncio.

“Exigimos su renuncia inmediata”: la postura de quienes piden su salida

Son varias las bancadas que han tomado esta posición. Alianza Para el Progreso, de César Acuña, exigió la “renuncia inmediata” de José Jerí, “como acto de responsabilidad política y moral”. En esa línea, el prófugo y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, publicó en su cuenta, con el sello de su partido, que presentarán una vacancia contra Jerí en la figura de congresista encargado de la presidencia.

Sin embargo, otros bloques tomaron iniciativas decisivas. Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán, de la bancada Bloque Democrático Popular anunciaron que impulsan mociones de censura, y que actualmente se encuentran recolectando firmas.

En ese sentido, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, también anunció el inicio de una moción de vacancia para vacar José Jerí. También se encuentra en la recolección de firmas.

“Lo del presidente Jerí son excusas vergonzosas para acciones inaceptables. Por eso he firmado todas las mociones de censura y vacancia”, comunicó Susel Paredes, también de Bloque Democrático Popular.

