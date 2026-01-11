Sin agenda ni testigos oficiales: la reunión entre José Jerí y un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

El presidente de la República. José Jerí, se reunió—durante la noche del 26 de diciembre— con un misterioso personaje en un edificio ubicado en la cuadra 19 de la av. San Luis, en San Borja. Una actividad que no consta en los registros oficiales, pero pese a ello el jefe de Estado llegó al punto de encuentro en un vehículo oficial denominado como el “Cofre”.

Un aspecto llamativo es que José Jeri fue captado por las cámaras esperando el ascensor vistiendo una capucha y un morral. La versión oficial de Palacio es que quería evitar que le pidan fotos.

Según pudo conocer Punto final, en este edificio operan varias empresas vinculadas a empresarios de origen chino. Una de ellas es Tengda Cerámica SAC., la cual obtuvo en el pasado obras del Estado. También contrataron los servicios profesionales de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, en el 2023 y 2024.

En este edificio también operan otras empresas chinas vinculadas al empresario Zhihua Yang, gerente general de Hidroeléctrica América SAC., empresa que tiene la concesión del proyecto Hidroeléctrica Pachachaca 2, en Apurímac.

Otra empresa vinculada al empresario chino es América Capon SAC, la cual también contrató los servicios de Nicanor Boluarte en el 2023.

UN “COFRE” CON HISTORIA

El Audi EGK267, también conocido como “Cofre”, es el mismo que utilizó Dina Boluarte para regresar de los condominios de la playa de Asia, días después del operativo policial para buscar en la zona al pródigo Vladimir Cerrón.

También es el auto que usaba el expresidente Pedro Castillo cuando visitaba su despacho paralelo, durante su primer año de gestión, en la casa de Sarratea, en Breña.

Desde Palacio de Gobierno se confirmó a Punto Final que efectivamente era el presidente José Jerí quien fue trasladado hasta el edificio en San Borja y que fue con el empresario chino Zhihua Yang con quien se reunió para hablar sobre el Día de la amistad Perú-China. Agregaron que ambos ya se conocen desde hace tiempo, desde los días en que era congresista.

Finalmente, también fue visto ingresando en más de una oportunidad al mismo edificio Nicanor Boluarte, el hermano de Dina Boluarte. Por su parte, fuentes del dominical señalan que no sería la primera vez que José Jerí se reúne con el empresario chino en este edificio.

