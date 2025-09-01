Caso Ecoteva: Alejandro Toledo podría ser condenado por segunda vez este miércoles

El Poder Judicial dictará este miércoles 3 de setiembre la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima programó la lectura del fallo para las 14:15 horas, según informó la jueza superior Josefa Izaga, tras escuchar los alegatos finales de los implicados.

De acuerdo con la acusación fiscal, este proceso penal por el presunto delito de lavado de activos agravado involucra el ingreso de dinero ilícito al país, el cual habría sido canalizado desde el extranjero mediante un entramado de empresas offshore.

Estos fondos, según la Fiscalía, fueron utilizados posteriormente para la adquisición de bienes inmuebles y la cancelación de hipotecas en el Perú por parte de Toledo y su esposa, Eliane Karp. Las operaciones se habrían realizado a través de las empresas Ecoteva Consulting Group S. A. y Ecotaste Consulting S. A., constituidas con fines ilícitos y dirigidas por los también implicados Eva Fernenbug y Avraham Dan On, suegra y ex agente de seguridad del expresidente respectivamente.

Esta será la segunda condena para Toledo, quien ya fue sentenciado el pasado 21 de octubre en un primer juicio a 20 años y 6 meses de prisión por haber recibido sobornos de Odebrecht. El juicio por Ecoteva concluyó luego de dos años y medio de proceso, y a 12 años del inicio de la investigación.

Pese a las evidencias, el exmandatario persiste en inocencia y niega “haber lavado dinero y haber participado en actos de corrupción”, desafiando a que se pruebe, acompañado de su abogado desde la cárcel, durante una audiencia.

Por este caso, Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y Avraham Dan On afrontan una petición fiscal de 16 años y ocho meses de cárcel acusados de transferir parte de los sobornos pagados por la constructora brasileña a dichas empresas.

