Caso Qali Warma: Fiscalía recaba documentos en Gerencia Regional de Salud de La Libertad

Con el fin de obtener nuevos elementos de convicción sobre el caso Qali Warma, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Noveno Despacho) efectuó una diligencia de exhibición de documentos en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad. La diligencia busca información sobre los procesos de selección y adjudicación con empresas proveedores de alimentos como Frigoinca.

La medida liderada por la fiscal adjunta provincial Aracelly Pinares recaba documentos de funcionarios de la Geresa de La Libertad presuntamente involucrados en el proceso de contratación con Frigoinca S. A. C, para proveer conservas a Qali Warma, extinto programa nacional de alimentación escolar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

La representante del Ministerio Público explicó que lo que se busca es información esencial sobre los procesos de selección y adjudicación con las empresas proveedoras de alimentos del mencionado programa.

ALLANAMIENTOS Y DILIGENCIAS

La investigación fiscal preparatoria apunta a que una organización criminal enquistada en el Estado habría perjudicado la salud de miles de escolares a través de procedimientos ilegales. Ante esto se han ejecutado diligencias de allanamiento de inmuebles y detención preliminar.

Como la del miércoles 19 de noviembre en La Libertad, Áncash y Lima, la que dio con la detención preliminar judicial de tres investigados del caso Qali Warma. La medida también contemplaba el allanamiento de la vivienda de Óscar Acuña, hermano de César Acuña, pero esta quedó suspendida al no localizarlo.

