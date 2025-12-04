Caso Qali Warma: Fiscalía logra 18 meses de prisión preventiva para Aníbal Morillo

La Fiscalía Anticorrupción obtuvo 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo, investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La medida fue dictada por el Poder Judicial tras la sustentación del Ministerio Público, que presentó elementos de convicción que vinculan al investigado con hechos de corrupción relacionados con el uso indebido de su cargo y posibles coordinaciones ilícitas con otros funcionarios.

Según la tesis fiscal, Morillo habría recibido beneficios o promesas a cambio de influir en actos vinculados a la función pública, lo que constituye una afectación directa al correcto funcionamiento del Estado.

La prisión preventiva se sustenta también en el riesgo de obstaculización del proceso y la posibilidad de fuga, debido a la gravedad de los delitos imputados y la eventual pena que podría recaer sobre el investigado.

Por otro lado, el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, representante del Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, anunció que apelará la decisión judicial que dictó comparecencia con restricciones para Milton Broca.

Para él, el Ministerio Público también había solicitado 18 meses de prisión preventiva, por su presunta participación en los mismos hechos investigados.

La Fiscalía busca que el PJ reconsidere la medida impuesta a Broca, al considerar que los presupuestos procesales para la prisión preventiva también se cumplen en su caso y que su permanencia en libertad podría poner en riesgo el avance de la investigación.

