Cenepred: Más de 500 distritos del Perú están en riesgo muy alto por incendios forestales

Un total de 520 distritos del Perú se encuentran en nivel de riesgo muy alto frente a los incendios forestales, mientras que otros 304 presentan un riesgo alto, informó este jueves el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Según el informe “Escenario de riesgo por incendios forestales en el marco del Plan Multisectorial 2025-2027”, el 14,4 % del territorio nacional, equivalente a 184.775,16 kilómetros cuadrados, presenta un riesgo muy alto ante este tipo de emergencias. En tanto, el 18 % del territorio, que comprende 231.905,03 kilómetros cuadrados, se encuentra en riesgo alto.

¿QUÉ REGIONES TIENEN MÁS DISTRITOS EN RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES?

Áncash encabeza la lista de regiones con mayor número de distritos en riesgo muy alto, con 66, seguida de Apurímac, con 65; Puno, con 57; y Huánuco, con 52. En estas zonas, el Cenepred identificó 17.673 centros poblados, 621.392 personas, 185.454 viviendas y más de 1,4 millones de hectáreas de superficie agrícola expuestas, además de instituciones educativas, establecimientos de salud y monumentos arqueológicos prehispánicos.

Por otro lado, Áncash también registra la mayor cantidad de distritos en riesgo alto, con 53, seguida de Amazonas, con 38; Lima, con 32; y San Martín, con 30. En conjunto, en estas zonas se identificaron 14.622 centros poblados y más de 1,2 millones de personas como elementos expuestos, además de 309.809 viviendas y más de 1,4 millones de hectáreas agrícolas. Ante este escenario, el Cenepred recomendó a las autoridades nacionales, regionales y locales articular medidas de prevención y reducción del riesgo en el marco del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027.

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