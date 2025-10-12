César Sandoval presentó su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones

César Sandoval Pozo presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción del nuevo presidente, José Enrique Jerí Oré. El anuncio fue hecho a través de su cuenta oficial en X, donde agradeció la oportunidad de haber servido al país y destacó los avances logrados durante su gestión.

“Seguiré sirviendo a mi país. Nada me ata ni me atará jamás a los cargos”, escribió Sandoval, quien además aseguró que su renuncia fue presentada primero a la expresidenta Boluarte y posteriormente al nuevo mandatario. En su mensaje, resaltó que durante sus cinco meses al frente del MTC se frenó la corrupción, se destrabaron inversiones y se reactivaron obras paralizadas por años.

La renuncia de Sandoval fue formalizada el 9 de octubre de 2025, según el documento dirigido al presidente Jerí. En el texto, el exministro remarcó su compromiso con la institucionalidad democrática y expresó su disposición a seguir aportando desde otros espacios en beneficio del país.

Seguiré sirviendo a mi país. Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la… pic.twitter.com/wYiihsEWdC — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) October 12, 2025

POSIBLE CANDIDATURA

Cabe señalar que su dimisión se da a un día del vencimiento del plazo legal para que los altos funcionarios del Ejecutivo renuncien en caso deseen participar en las Elecciones Generales de 2026, conforme a la normativa electoral vigente.

En los últimos días, Sandoval había adelantado que estaba reevaluando su participación política en los próximos comicios. Aunque anteriormente había descartado postular, reconoció que la vacancia de Boluarte modificó el panorama político y lo llevó a reconsiderar su decisión.

“Yo dije que me quedaba hasta cuando la presidenta lo considerara, pero la política cambia. Tras su vacancia, me he visto obligado a renunciar y estoy evaluando mi posición”, declaró el exministro.

VIDEO RECOMENDADO