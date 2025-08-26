César Sandoval responde a López Aliaga sobre trenes Lima-Chosica: “Él está en campaña presidencial y no le importa”

Durante la presentación de financiamiento para ejecutar la Línea 3 y 4 de la Red del Metro de Lima y Callao, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se refirió a las declaraciones brindadas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acerca de las demoras en la inauguración del proyecto ferroviario.

Sandoval sostuvo que el plan “no lo hizo bien”, ya que lo primero que debió gestionar fue la obra y luego traer los trenes. Además, indicó que el burgomaestre actúa motivado por una campaña presidencial y que abandonará la Municipalidad de Lima en octubre.

“Él está en campaña presidencial y entonces no le importa si no hay paraderos, señalización o cruces adecuados. Va a dejar la Municipalidad en octubre porque tiene una aspiración política”, manifestó.

Para el titular del MTC, existen deficiencias en la planificación municipal que exponen a la población a riesgos de accidentes y que esto se debería a que el alcalde presenta propuestas contradictorias.

“Una tarde da tres o cuatro planteamientos distintos que se contradicen entre sí. No lo digo como ironía, pero me desconcierta”, indicó el ministro.

Cabe señalar que esta no fue su única referencia hacia la postulación de López Aliaga a las elecciones de 2026. También recordó el acuerdo del fundador de Renovación Popular, el cual durante el marco del último debate electoral para la alcaldía de Lima Metropolitana se comprometió a “no postular a la Presidencia y dedicarse a convertir Lima en potencia mundial”.

