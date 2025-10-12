“Ha sido un honor servir al Perú”: César Vásquez renuncia al Ministerio de Salud tras dos años de gestión

El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, presentó su renuncia irrevocable al cargo tras más de dos años al frente del Ministerio de Salud (Minsa). Su salida ocurre en medio de los recientes cambios en el Ejecutivo, luego de la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí como nuevo presidente de la República.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Vásquez hizo pública su decisión y compartió la carta de renuncia dirigida al mandatario con fecha, 10 de octubre. En su mensaje, el ahora exministro agradeció la oportunidad de haber servido al país y reafirmó su compromiso con el bienestar nacional. “Con deber patriótico asumí esta responsabilidad a la que hoy estoy renunciando. Siempre seguiré trabajando por la salud, el progreso y la unidad del Perú”, expresó.

En la misiva enviada al presidente Jerí, Vásquez destacó los logros obtenidos durante su gestión y subrayó el enfoque de transparencia y eficiencia que, según indicó, marcó su paso por el ministerio. “Ha sido un honor servir al Perú y contribuir a sentar las bases de una transformación en la salud pública”, señaló en su comunicación oficial.

POSIBLE CANDIDATURA

Su dimisión coincide con el **plazo establecido por la ley electoral**, que exige que los altos funcionarios renuncien a sus cargos si planean participar en las **Elecciones Generales de 2026**. El límite vence este lunes **13 de octubre**, conforme a lo dispuesto por la Constitución y la ley orgánica de elecciones.

Vásquez, militante de **Alianza para el Progreso (APP)**, ya había dejado entrever días atrás la posibilidad de dar un paso al costado para evaluar una eventual candidatura en los próximos comicios. “Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano. Voy a evaluarlo, no lo descarto”, declaró el pasado 2 de octubre.

La renuncia del titular de Salud se suma a la del exministro de Transportes y Comunicaciones, **César Sandoval**, quien también anunció su salida del cargo en las últimas horas. Ambos exfuncionarios formaban parte del gabinete de Dina Boluarte y coincidieron en resaltar su voluntad de seguir contribuyendo al país desde otros espacios.

