‘Chibolín’ seguirá en la cárcel: amplían 18 meses de prisión preventiva por coima y tráfico de influencias

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Fiscalía para ampliar por 18 meses la prisión preventiva contra Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo (coima) y en agravio del estado.

Los alegatos de la Fiscalía señalan que habría un grave peligro de fuga debido a que ‘Chibolín’ no cuenta con arraigo familiar, domiciliario ni laboral; además de que también los delitos imputados en su contra son graves y que, por ende, sería “indefectiblemente una condena efectiva”.

Noticia en desarrollo…