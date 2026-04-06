Claudia Sheinbaum vuelve a defender a Pedro Castillo: “Nuestro deseo es que salga libre”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró públicamente su apoyo al exmandatario peruano Pedro Castillo y se pronunció a favor de su liberación al considerar ‘injusta’ la pena de 11 años y cinco meses de cárcel impuesta en su contra por conspiración tras su fallido autogolpe de Estado.

“Nuestro deseo es que salga libre. (…) Recientemente vino de nuevo su abogado a platicarme cómo va el caso. Más allá de afinidades o no políticas, y de lo que consideramos que es una visión de racismo, de clasismo, hay un argumento muy claro que da el abogado, que es que se necesitaba cierto número de votos para poderlo destituir, y la votación fue menos que ese número de votos”, manifestó la mandataria mexicana durante una rueda de prensa.

Ruptura Diplomática Perú – México:

Acerca de las relaciones diplomáticas con nuestro país, Claudia Sheinbaum consideró poco probable que estas se reanuden debido a que el nuevo presidente José María Balcázar no ha mostrado disposición por restaurar sus vínculos.

“No hay nada del actual presidente, que en algún momento pensamos que podía tener una posición distinta de restaurar la relación. Recordemos que ellos fueron los que rompieron relación con México. La relación con el pueblo peruano continuará siempre”, sostuvo la mandataria en su conferencia de prensa.

SHEINBAUM NIEGA FINANCIAMIENTO A CANDIDATO EN PERÚ Claudia Sheinbaum rechazó acusaciones de un diario peruano sobre presunto apoyo de México a un aspirante presidencial. Afirmó que la relación es institucional, con pueblos y gobiernos. pic.twitter.com/4OAKHBSowr — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 6, 2026

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