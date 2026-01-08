Colegio de Abogados de Lima pide garantías para preservar los equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos

Luego de que Tomás Aladino Gálvez, el Fiscal de la Nación interino, decidió desactivar los equipos especiales de fiscales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se ha pronunciado en favor de las investigaciones y exigen garantías constitucionales para preservar los casos.

“La lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una política de Estado que debe trascender a cualquier gobierno de turno”, señala el CAL a través de su comunicado por su página principal.

En ese sentido, la institución exhortó al Ministerio Público resguardar la continuidad de las indagaciones de los casos como Cuellos Blancos del Puerto y Lava Jato, además de otros procesos de alto impacto, como el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. “La especialización alcanzada por estos equipos no es una concesión política, sino un activo institucional necesario para el correcto ejercicio de la acción penal”, dice el CAL.

Recordemos que con la disolución de los equipos especiales de fiscales, también Tomás Aladino Gálvez separó de todos sus casos a cargo al fiscal José Domingo Pérez, principal investigador del caso Odebrecht, y a Rafael Vela Barba como coordinador de Lava Jato.

CAL exhorta pronunciamiento técnico de la Junta de Fiscales

Una de las demandas de la institución de los letrados es que la Junta de Fiscales Supremos emita un pronunciamiento técnico que esclarezca con certeza el reordenamiento institucional, con el fin de buscar una optimización para el órgano de justicia.

“Las decisiones de la alta dirección fiscal deben estar estrictamente fundamentadas en criterios de optimización y no en interpretaciones de carácter discrecional que puedan percibirse como un retroceso”, critica el CAL.

