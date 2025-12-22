Comisión de Defensa del Consumidor exige al Minsa sanciones por venta de insulina prohibida

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, exigió al Ministerio de Salud un informe urgente y sanciones inmediatas tras confirmarse que, pese a disponerse los contrario, se siguen vendiendo y distribuyendo medicamentos prohibidos en hospitales públicos y farmacias privadas, desconociendo así la orden de inmovilización emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Esto a raíz de la denuncia realizada por la Unidad de Investigación de Latina Noticias, la cual comprobó que la insulina continúa siendo entregada a pacientes con diabetes, poniendo en riesgo su salud.

La presidenta de la Comisión envió un oficio al ministro de Salud, Luis Napoleón Quiroz, solicitando que se detalle con carácter de urgencia las acciones adoptadas para retirar del mercado 277 medicamentos suspendidos, entre ellos Wosulin-N (insulina), Dolmacaf, Ceratrix HG y Omeprea-N, de origen indio y chino. Estos productos fueron prohibidos por presentar impurezas, manipulación de datos y fallas en las buenas prácticas de fabricación, según reportes de Digemid y diversas investigaciones periodísticas.

“La salud de los peruanos está en riesgo. No es posible que, pese a las alertas, estos medicamentos sigan siendo comercializados. Exigimos al MINSA actuar con celeridad, reforzar los mecanismos de control y sancionar drásticamente a los responsables”, indicó la titular de la Comisión de Defensa del Consumidor.

NO CUMPLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria para activar la inmovilización y retiro del medicamento Wosulin-N, una insulina utilizada en el tratamiento de la diabetes. El fármaco de origen indio, había sido distribuido en hospitales públicos del Minsa y de EsSalud.

De acuerdo a informes oficiales de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el producto no cumple con las buenas prácticas de fabricación, lo que comprometía su calidad y seguridad.

El representante del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, advirtió de los peligros de su distribución pese a su prohibición, ya que la reducción de los tiempos de fermentación en la fabricación de la insulina puede generar sustancias tóxicas y disminuir la efectividad del tratamiento.

VIDEO RECOMENDADO