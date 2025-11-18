Comisión de Energía y Minas aprobó ampliar el REINFO hasta fines de 2027

Lo último. Este martes, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027. Con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se decidió que el Reinfo se amplíe por dos años más.

Cabe mencionar que esta aprobación por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso es un paso previo a lo que se debata en el Pleno del Congreso. Luego de ello, se determinará si la ampliación del Reinfo es ratificada o no.

