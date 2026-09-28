Comisión de Ética declara procedente denuncia contra diputada Milagros Santana

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados declaró procedente, por unanimidad, la denuncia de oficio contra la diputada Milagros Karina Santana Vera, por una presunta vulneración de las normas de ética parlamentaria.

La decisión fue adoptada durante la cuarta sesión ordinaria de la comisión, realizada este lunes 28 de septiembre, y corresponde al Expediente 004-2026-2027/CEP-CD.

El caso está relacionado con un incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre en el Boulevard Solar de Huaral. Según un reportaje periodístico, Santana habría estacionado su vehículo particular en una zona prohibida, mientras un efectivo policial asignado a su custodia ayudaba a subir las mascotas de la parlamentaria a la unidad.

La situación fue registrada por una inspectora municipal que realizaba labores de fiscalización. En las imágenes difundidas, Santana se dirige a la trabajadora y le advierte: “Si estás grabando, vas a perder tu trabajo”.

La Comisión de Ética evaluó tres elementos: el material videográfico del incidente, mensajes enviados por WhatsApp desde el estudio jurídico vinculado a la diputada y las declaraciones de Santana, quien sostuvo en una entrevista que su reacción no constituyó abuso de autoridad.

COMISIÓN EVALÚO VIDEOS, MENSAJES Y DECLARACIONES

Durante la sesión, se precisó que esta etapa no busca determinar si los hechos constituyen una falta o delito, sino establecer si existe una vinculación objetiva con las normas que regulan la ética parlamentaria y si hay elementos que justifiquen una investigación.

En ese análisis, se consideró una posible vulneración del principio de honradez, que establece que la actuación parlamentaria debe atender al interés general y evitar cualquier provecho o ventaja personal. También se señaló que los diputados deben responder por conductas públicas o privadas que puedan perjudicar la imagen del Congreso.

Con base en estos elementos, la comisión concluyó que el caso amerita ser evaluado en una etapa de investigación y declaró procedente la denuncia de oficio contra Santana por la presunta infracción de los artículos 115, 117 y 118 del Reglamento.

CASO PASO A ETAPA DE INVESTIGACIÓN

El caso continuará ahora en la siguiente etapa del procedimiento de la Comisión de Ética Parlamentaria. La sesión fue presidida por el diputado Henry Albañil Carmona, del Grupo Parlamentario Partido Cívico Obras.

Durante la sesión se incluyeron en la agenda denuncias de oficio contra el diputado Julián Luis Pérez Mallqui y la diputada Catherin Norma Palomino Casavilca, así como una audiencia correspondiente a otro expediente seguido contra Pérez Mallqui.

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