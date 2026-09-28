BTS en Perú: Conoce los horarios, rutas, puertas de ingreso y protocolos de seguridad para los conciertos

BTS se prepara para llegar a Lima como parte de su BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que continúa su recorrido por Latinoamérica antes de seguir por Asia y Australia. Luego de sus presentaciones en Bogotá, Colombia, programadas para el 2 y 3 de octubre, el grupo llegará a Perú para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

La gira cuenta con una producción de gran escala que incorpora un escenario inmersivo de 360 grados, diseñado para ubicar al público alrededor de la plataforma central y ampliar la capacidad de los recintos.

De cara a las tres fechas en Lima, ya se encuentra disponible la información oficial que los asistentes deberán revisar antes de dirigirse al Estadio San Marcos. Esta incluye los mapas de acceso y ubicación de las puertas, las rutas de ingreso al recinto, los horarios del show, así como la relación de objetos permitidos y no permitidos.

También se recomienda planificar la llegada con anticipación y revisar detenidamente toda la información antes de salir de casa para evitar inconvenientes.

Es importante recordar que el ingreso al Estadio San Marcos será exclusivo para las personas que cuenten con un ticket válido para la fecha correspondiente. Por ello, quienes no tengan una entrada se les recomienda no acercarse al recinto. BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ marca el regreso de BTS a los escenarios y Lima es parte de esta gran gira mundial.