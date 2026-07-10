Comisión Permanente reprograma para el lunes 13 debate del crédito suplementario por más de S/9,500 millones

A pedido de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, la Comisión Permanente suspendió hasta el lunes 13 de julio el debate del crédito suplementario de S/9,596 millones destinado a financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y asegurar el financiamiento de las elecciones regionales y municipales.

Cabe resaltar que también se contempla usar ese crédito suplementario para financiar el pago de gratificaciones de los trabajadores CAS, un bono extraordinario de S/300 para el personal que presta Servicio Militar Acuartelado en el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, un bono extraordinario de S/750 para el personal del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), entre otros gastos.

Estaba previsto que el debate se retomara el último jueves en la noche, pero tras el pedido de cuarto intermedio presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, se postergó para el lunes 13. La solicitud fue presentada ante el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

De acuerdo al pedido aprobado, durante el debate los congresistas de diferentes bancadas presentaron diversas propuestas para incorporar nuevos artículos, disposiciones complementarias y financiamiento para proyectos de inversión en diversas regiones del país.

COORDINACIONES CON EL MEF TARDARON

Debido a estas demandas que buscan atender necesidades nacionales, regionales y locales, se advirtió la necesidad de una evaluación técnica, jurídica y presupuestal que garantice su viabilidad por parte del MEF.

El parlamentario Alejandro Soto indicó que hubo coordinaciones entre la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía durante el jueves para la realización de la evaluación técnica, pero no se alcanzaron avances significativos. Es por ello que se requirió un mayor plazo hasta el lunes 13.

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