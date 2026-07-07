MEF asegura que se destinarán recursos públicos para las ERM 2026 conforme a “criterios técnicos objetivos”

Ante la advertencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de que las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 podrían aplazarse debido a un déficit presupuestario de 589.52 millones de soles, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que los recursos públicos destinados al proceso electoral continuarán asignándose conforme a criterios técnicos objetivos.

Mediante un comunicado, la cartera mencionó que se tomará en cuenta los niveles de ejecución de los recursos previamente asignados, los espacios presupuestales disponibles y los requerimientos “debidamente sustentados” por el JNE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En ese sentido, menciona que la principal prioridad del Gobierno de José María Balcazar es garantizar el normal desarrollo de los comicios, así como la transferencia democrática del poder dentro de los plazos establecidos.

Sostienen, además, que el proyecto de Ley de Crédito Suplementario, remitido al Congreso de la República, propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral, “reafirmando el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande su adecuado desarrollo”.

“El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido una coordinación permanente con los organismos electorales y sus equipos y continuará trabajando de manera conjunta para evaluar y atender los requerimientos que se encuentren debidamente sustentados y priorizados, utilizando los mecanismos previstos en la normativa presupuestaria vigente”, concluye el comunicado.

ELECCIONES REGIONALES PODRÍAN APLAZARSE

Los jefes la ONPE, Bernardo Pachas; del JNE, Roberto Burneo; y Reniec, Carmen Velarde, brindaron una conferencia de prensa en horas de la tarde de este martes 7 de julio, donde advirtieron que el cronograma de las ERM 2026 podría verse modificado por la crisis presupuestal y que, por consecuencia, también se verían obligados a ampliar la vigencia de las autoridades locales actuales.

De los 589.52 millones de soles que necesitan las tres instituciones, el JNE requiere 103.51 millones de soles, la ONPE 433.21 millones de soles y el Reniec 52.80 millones de soles. “Queremos garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y transparentar a la comunidad, a la ciudadanía, porque hemos entrado a un punto muerto, donde no nos están dando los recursos y no queremos improvisar, sino que queremos planificar, queremos fortalecer la capacidad operativa y que las instituciones electorales cuenten oportunamente con todos los recursos”, afirmó Burneo.

Pachas explicó que este dinero será destinado a trabajos operativos, como la producción, ensamblaje y despacho del material electoral, además de otros trabajos operativos, como la impresión de las cédulas de sufragio y la contratación del personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). “Entre julio y agosto necesitamos 265 991 921 soles, solamente para la operación de las ODPE”, sostuvo.

En tanto, Velarde comentó que su gestión ha sufrido una “asfixia presupuestal, donde se nos ha venido retirando presupuesto de manera constante”. A modo de ejemplo, dijo que en el 2025 se le retiró al Reniec 82 millones de soles y que el próximo año se le sustraerá 100 millones de soles.

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