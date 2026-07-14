¿Cómo se define la elección del nuevo presidente de la ONPE? Procesos y calificaciones de la JNJ

Este lunes 14 será un día clave para la elección del nuevo presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien —de acuerdo al cronograma establecido— rendirá su entrevista personal ante los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual es la última prueba a superar para convertirse en el nuevo titular de este organismo electoral.

La entrevista se realiza, de acuerdo a las bases del concurso, desde las 11 de la mañana del lunes 14 de julio, en la sede la JNJ, la cuál es transmitida a través de las redes sociales en tiempo real para que los peruanos puedan fiscalizar el proceso.

Concluida la entrevista personal, los miembros del Pleno calificarán al postulante, en este caso Carlos Loyola. El puntaje y la fundamentación serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta Nacional de Justicia. Las bases señalan que se requiere como mínimo un puntaje de 70 para aprobar esta última etapa.

A continuación se publicará el cuadro de méritos. Tras lo cual, el Pleno de la JNJ votará y dejará constancia del sentido de su voto y su justificación. Para que Carlos Loyola sea nombrado se requieren al menos dos tercios del número legal de sus miembros, es decir, cinco de siete votos. De no superar este número de votos, la plaza será declarada desierta.

De alcanzar los votos suficientes, Carlos Loyola juramentará como nuevo presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el 16 de julio, como está previsto en el cronograma.

En diálogo con Latina, José Naupari, experto en temas electorales, sostuvo que Carlos Loyola, al ser el único postulante en carrera, solo debe aprobar la entrevista personal ante la miembros del Pleno de JNJ para ganar el proceso. De no hacerlo, se procedería, de acuerdo a ley, a declarar desierta la convocatoria.

Respecto a la puntuación de la entrevista personal, Naupari señala que los criterios para establecer la puntuación son fijados por los integrantes del Pleno, ya que se trata de una prueba oral. Así lo confirmó la misma presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, quien dijo esperar que la elección del Pleno sea la mejor para el país: “Debe saber aplicar las competencias, las capacidades y las habilidades para poder gestionar, y, ante una crisis como la acontecida, saber dar las respuestas oportunas no solamente ante las instancias superiores –porque es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe fiscalizarlo”, sino también ante la población, porque el derecho al voto es sagrado”.

LOGRÓ INCORPORARSE AL PROCESO

Carlos Loyola es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Administración por ESAN e ingeniero industrial por la Universidad de Lima. En lo académico, muestra un perfil amplio y con experiencia para ocupar el cargo. A esto se suman sus más de 24 años de experiencia en gestión pública y dirección de instituciones clave del Estado.

Sin embargo, el 25 de junio, fue excluido del actual proceso por la JNJ por presuntamente haber omitido información sobre dos procesos judiciales de ámbito civil en su contra. Su competidora Amparo Ortega, había renunciado a continuar en el proceso de selección.

Mientras se declaraba desierta la convocatoria, un recurso de reconsideración presentado el 1 de julio permitió su reincorporación al proceso, debido a que el el 3 de julio la JNJ declaró fundado el recurso y reprogramó la entrevista, dándole la posibilidad de culminar el proceso de evaluación. Loyola alegó una vulneración de su derecho fundamental al acceso a la función pública.

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