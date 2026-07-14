Los argumentos de Renovación Popular que permitieron al JNE habilitar a López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió la apelación presentada por Renovación Popular y permitirá que Rafael López Aliaga postule como teniente alcalde de Lima en las próximas Elecciones Regionales y Municipales, en la lista que encabeza Luis Rubio.

En la sesión virtual del lunes 13 de julio, el abogado del partido, Virgilio Hurtado, planteó que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro no logró establecer con claridad si a López Aliaga le corresponde el estatus de autoridad en ejercicio, condición que, según explicó, es la que activa el impedimento legal para postular a otro cargo.

Para el letrado, el hecho de haber sido proclamado senador no equivale todavía a estar ejerciendo la función parlamentaria, pues esta última exige, además del juramento, una serie de trámites formales dentro del procedimiento legislativo que recién se completarían con la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 26 de julio. Bajo esa lectura, el JEE habría incurrido en una falta de motivación y en una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

CUESTIONAMIENTOS A RENOVACIÓN POPULAR

El magistrado Gunther Gonzáles cuestionó qué efecto jurídico genera la proclamación emitida por el propio JNE. Hurtado respondió que dicha proclamación otorga al ciudadano electo un “justo título” para incorporarse al Poder Legislativo, algo distinto a encontrarse ya en funciones. Argumentó, además, que de no existir esa distinción, el Congreso contaría con 260 diputados y 60 senadores en lugar de los 130 representantes actuales, lo que evidenciaría que los ciudadanos electos para el periodo 2026-2031 aún no ejercen formalmente el cargo.

El letrado precisó también que la negativa personal del empresario a a asumir la curul no tiene la capacidad de anular por sí sola una decisión del JNE, aunque sí abre la puerta a discutir los alcances de dicha proclamación. Recordó que su patrocinado no llegó a presentar la documentación protocolar necesaria para juramentar dentro del plazo previsto por ley.

EL CAMINO DE LÓPEZ ALIAGA PARA POSTULAR

El origen de la disputa se remonta al 30 de junio, fecha en que el JEE de Lima Centro declaró improcedente, mediante resolución, la postulación de López Aliaga como primer regidor de la plancha encabezada por Luis Rubio. El organismo electoral argumentó entonces que la condición de senador electo conserva plena validez mientras no exista un acto formal, como una resolución, acuerdo o disposición del propio JNE o del Congreso, que la revoque o deje sin efecto.

Según el JEE, la documentación que Renovación Popular presentó para subsanar las observaciones inicialmente no acreditaban ningún cambio en ese estatus, razón por la cual mantuvo la improcedencia de la candidatura. La misma resolución alcanzó a otros dos aspirantes a regidores metropolitanos, Guillermo Valdivieso Méndez, quien fue electo parlamentario andino suplente, y Mario Luna Ciudad. Ambos quedaron habilutados junto al exburgomaestre con la reciente decisión del JNE de aceptar la apelación.

De cara a un eventual reemplazo en el Senado, Rafael López Aliaga ha adelantado que el llamado a ocupar su lugar sería Absalón Vásquez, extitular del Ministerio de Agricultura durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Vásquez obtuvo la sexta ubicación en la votación nacional para la Cámara Alta, con 78.993 votos preferenciales, cifra que no le alcanzó para acceder a un escaño, ya que Renovación Popular solo logró cinco curules en dicha circunscripción.

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