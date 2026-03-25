Confiep se reúne con el Gobierno y advierte riesgos para la estabilidad económica

El Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), integrado por 21 gremios empresariales, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y miembros del gabinete para conocer las prioridades del Gobierno en los próximos meses. Durante el encuentro, expresaron su preocupación por recientes aprobaciones y modificaciones legislativas.

La reunión contó con la participación de los presidentes y directores de los gremios afiliados a la Confiep, encabezados por su titular, Jorge Zapata Ríos. También estuvieron presentes los ministros de Defensa, Carlos Díaz; del Interior, José Zapata; y de la Producción, César Quispe.

En ese contexto, los representantes empresariales plantearon la necesidad de observar los proyectos de ley que podrían afectar la caja fiscal. “No podemos poner en riesgo el equilibrio fiscal. Es uno de los principales soportes de la estabilidad económica y de la confianza para la inversión privada”, señaló Jorge Zapata Ríos.

Asimismo, el Consejo Directivo advirtió que las modificaciones al régimen de concesiones mineras, aprobadas en el Congreso, podrían afectar el desarrollo de la minería formal en el país.

▪️ CONFIEP plantea al Gobierno priorizar equilibrio fiscal, seguridad y cambios en EsSalud. ▪️Premier y ministros de Defensa, Interior y Producción se presentaron en el Consejo Directivo de la CONFIEP. El Consejo Directivo de la CONFIEP, liderado por su presidente, Jorge Zapata… pic.twitter.com/lLOfRaPdjg — CONFIEP (@CONFIEP) March 25, 2026

Respecto a la situación de EsSalud, indicaron que es urgente impulsar una reforma estructural en su gobernanza, con el fin de mejorar la calidad de los servicios que se brindan a más de 12 millones de asegurados.

¿QUÉ ES LA CAJA FISCAL?

La caja fiscal se refiere al conjunto de recursos financieros del Estado, administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos fondos permiten cubrir las obligaciones del Gobierno central y garantizan la disponibilidad oportuna de liquidez para el funcionamiento del sector público.

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