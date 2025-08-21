Congresista Darwin Espinoza será investigado tras ir al Alianza vs. U. Católica en Ecuador

El congresista Darwin Espinoza (Somos Perú, exAcción Popular) será investigado por la Comisión de Ética tras ausentarse del Pleno del Congreso para asistir al partido de Alianza Lima ante Universidad Católica en Ecuador, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En redes sociales se viralizó un video que muestra al parlamentario en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, donde incluso fue captado fumando en la tribuna. Ese mismo día, Espinoza había solicitado licencia por “motivos personales” para no acudir a la sesión del Pleno.

COMISIÓN DE ÉTICA ABRE INVESTIGACIÓN

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, envió un oficio al legislador Darwin Espinoza para que informe si solicitó y obtuvo licencia para ausentarse del país y de las sesiones del Congreso del jueves 20 de agosto.

En el documento se señala que Espinoza debe precisar la “clase de licencia, fechas, fundamento y acuerdos adoptados”, así como remitir la copia del pedido y su correspondiente registro

Más temprano, Vergara había indicado que una licencia personal solo puede justificarse por temas urgentes, de salud o familiares, y no para asistir a un partido de fútbol. “No hay forma de que eso sea válido”, afirmó en RPP.

El parlamentario aseguró que el proceso contra Espinoza será “célere e imparcial” y recordó que los 130 congresistas deben asumir la misma responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

Cabe recordar que Darwin Espinoza acumula varios cuestionamientos. La Fiscalía de la Nación lo denunció constitucionalmente por presuntos delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado. Esto por exigir a sus trabajadores aportes económicos y utilizarlos para la recolección de firmas con el fin de inscribir un partido político.

