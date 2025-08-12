Congresista Patricia Chirinos propone que alcaldes tengan licencia para postular a cargos públicos

La congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley en el Parlamento para que los alcaldes distritales y provinciales puedan acceder a una licencia obligatoria sin goce de haber para postular a cargos públicos.

La iniciativa de Chirinos apunta a modificar el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales que se refiere a los impedimentos por los que una autoridad edil no puede presentarse a un proceso electoral. Así se quiere cambiar los términos que hay en el numeral 2 para que quede de la siguiente manera:

“Los alcaldes provinciales y distritales que postulen deben solicitar licencia sin goce de haber por un plazo no menor de sesenta días calendario antes de la fecha de la elección. El Concejo Municipal está obligado a concederla. La falta de solicitud de licencia constituirá causal de improcedencia de la inscripción de la candidatura”, se lee en el documento.

La propuesta tiene el respaldo de los integrantes de la bancada de Renovación Popular como Alejandro Muñante, Noelia Herrera, Cheryl Trigozo, María Jaúregui, Miguel Ciccia y Jorge Zeballos.

El proyecto de ley, al ser una reforma a la Ley de Elecciones Municipales, tendrá que ser derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento, cuyo flamante presidente es el legislador de Fuerza Popular, Arturo Alegría, quien instaló ayer la primera sesión del grupo del periodo 2025-2026.

