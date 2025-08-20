Congresistas buscan aumentarse el sueldo de 15 mil a 35 mil soles en bicameralidad

Diversos parlamentarios ya tienen en agenda debatir cuál será su nuevo sueldo, incluso antes de que aún se defina cuáles serán sus funciones tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado. De los 15 600 soles mensuales que perciben, ya han deslizado la intención de ganar hasta 35 mil soles.

Este nuevo monto está ya está escrito en un predictamen del reglamento que ya se empezó a discutir en la Comisión de Constitución. Ante esta nueva pretensión salarial que podría tener lugar dentro de un año para los 130 diputados y 60 senadores, Latina Noticias conversó con algunos congresistas.

“Me llama la atención en la propuesta del nuevo reglamento que establece como derecho de senadores y diputados percibir una remuneración mensual igual al que percibe por todo concepto el juez supremo titular. Creo que es importante saber cuál es la justificación”, manifestó la legisladora Ruth Luque, cuestionando la nueva cifra.

Por otro lado, el congresista José Cueto se mostró a favor de que haya una reestructura del aparato estatal. “Donde el presidente sea el que más gana, sea 15 mil, 20 mil, lo que se determine, y de ahí para abajo todo”, acotó.

Mientras que el parlamentario Alejandro Muñante, evitó dar su opinión sobre el tema en específico. “De ninguna manera, no se ha dicho eso, rogaría que prestemos un poco más atención al debate porque se han hablado cosas muy interesantes”, expresó.

¿CUÁNTO ASPIRAN PERCIBIR COMO SUELDO?

El capítulo II del predictamen que se discute en la Comisión de Constitución, en la sección de Derechos y Deberes Funcionales, Régimen Disciplinario y Reemplazo por el Accesitario, señala en su artículo 34, inciso g, que los nuevos parlamentarios tienen derecho a percibir una remuneración mensual igual al que percibe por todo concepto un juez supremo titular.

Y un juez supremo tiene como sueldo el monto de 34 917.20 soles. De aprobarse el predictamen, los congresistas ya no percibirían 15 600 soles, sino más que el doble de este monto.

Con esto, se desembolsaría 6 634 230 soles mensuales para cumplir con las remuneraciones de un total de 130 diputados y 60 senadores. Y de forma anual, constaría de casi 93 millones de soles, considerando 14 sueldos al año. Mientras que en cinco años, el costo podría llegar a más de 450 millones de soles.

