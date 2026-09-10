Congreso acuerda invitar al premier y otros ministros a informar sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana

El Pleno del Congreso aprobó una moción para invitar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros del Interior y Defensa a informar sobre las acciones adoptadas frente a la inseguridad ciudadana y la expansión de la criminalidad organizada. La medida fue aprobada con 71 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones.

El pedido fue presentado a finales de agosto por la diputada de Juntos por el Perú, Catherine Palomino, luego de conocerse el secuestro de un empresario minero en Trujillo durante un falso operativo policial. En el hecho, cuatro de sus acompañantes fueron asesinados.

La representante de la bancada de izquierda comunicó la presentación de la moción a través de su cuenta oficial de X. En su publicación señaló que solicitaba, con carácter de urgencia, la presencia de los integrantes del Ejecutivo para que informaran y rindieran cuentas ante el Pleno de la Cámara de Diputados sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y el avance de la criminalidad organizada.

El caso ocurrido en Trujillo generó cuestionamientos sobre los avances alcanzados por el actual Gobierno frente a la crisis de inseguridad. Esto, especialmente después de conocerse que la Policía Nacional del Perú (PNP) tenía información sobre un posible secuestro que iba a ejecutarse en la ciudad.

Además, la PNP confirmó que la liberación del empresario minero no se produjo como resultado de un rescate. El hecho forma parte de los elementos que motivaron el pedido para que los ministros expliquen las acciones desarrolladas desde el inicio de la actual gestión.

INVITACIÓN, MAS NO INTERPELACIÓN

La medida aprobada por el Congreso no constituye una interpelación a los ministros. Se trata de una invitación para que el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Interior y Defensa, César Astudillo y Rafael Belaúnde, puedan acudir al Legislativo y dar cuenta de lo avanzado durante las primeras semanas del Gobierno de Keiko Fujimori.

La aprobación de la moción ocurre, además, en medio del pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo al Legislativo. En ese escenario, la invitación permitirá que los integrantes del gabinete informen ante el Pleno sobre las medidas relacionadas con la seguridad ciudadana.

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